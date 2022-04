Obi-Wan Kenobi, Deborah Chow rassicura i fan: 'Abbiamo rispettato i film di Star Wars'

Che si tratti di film, serie o fumetti, ogni nuova storia nella galassia lontana lontana ha aggiunto nuovi dettagli e informazioni, contribuendo a cambiare il modo in cui viene interpretata la trilogia originale dei film di Star Wars. Sarà così anche con Star Wars: Obi-Wan Kenobi? Ecco che cosa ha detto a questo proposito la regista Deborah Chow.

La serie Disney+ Obi-Wan Kenobi sarà ambientata nel periodo che separa le due trilogie cinematografiche, un'opportunità per colmare alcuni vuoti nella storia dell'eponimo personaggio senza però contraddire ciò che è già noto.

E' proprio di questo che ha parlato la regista Deborah Chow durante un'intervista con il magazine Entertainment Weekly, spiegando come abbia trovato un giusto equilibrio con l'aggiunta di nuove informazioni senza alterare gli eventi già visti sul grande schermo.

"Si tratta di un aspetto di cui eravamo molto consapevoli" ha dichiarato Chow, "per me raccogliere l'eredità di George Lucas... è stato un onore poter prendere questi personaggi e raccontare una nuova storia con loro. Quindi ho voluto rispettare ciò che già esisteva e non cambiare niente di ciò che George aveva previsto in origine o cose di questo tipo".

Dopo aver smentito i rumour su Darth Maul, la regista è dunque entrata nuovamente nel merito della serie tv Obi-Wan Kenobi, indicando la presenza di elementi ambigui che starà al pubblico interpretare come meglio crede: "Ovviamente qualcosa è accaduto in questi vent'anni, ma ci saranno alcune cose della nostra serie sulle quali ci sarà più spazio per l'interpretazione".

La serie Star Wars: Obi-Wan Kenobi debutterà il prossimo 27 maggio in streaming su Disney+. Nel frattempo, vi consigliamo di leggere il divertente racconto di Ewan McGregor spaventato a morte da Darth Vader durante le riprese della serie in arrivo tra un mese!