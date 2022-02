Obi-Wan Kenobi, nuovi dettagli sulla trama: ecco perchè il Maestro Jedi lascerà Tatooine

I dettagli sulla trama di Obi-Wan Kenobi sono fin qui piuttosto scarsi, per il momento infatti non abbiamo ancora una sinossi per questa serie che farà il suo debutto su Disney+ il prossimo 25 maggio. E laddove le fonti ufficiali scarseggiano, i rumor serpeggiano in ogni dove.

Jason Ward di Making Star Wars crede infatti di essere riuscito a ricostruire parte della trama della serie dedicata all'iconico Maestro Jedi e di aver individuato tra l'altro, le ragioni della sua fuga da Tatooine. Circa 10 anni dopo gli eventi de La Vendetta dei Sith, Obi-Wan Kenobi si trova in esilio sul pianeta desertico e il suo unico scopo è quello di difendere il giovane Luke Skywalker nonostante le reticenze di suo zio Owen Lars.

In questo contesto, il Maestro viene avvicinato da un Jedi in fuga di nome Nari che vorrebbe ricostruire l'Ordina con il suo aiuto ma che purtroppo però incautamente conduce gli inquisitori su Tatooine. Obi-Wan Kenobi è quindi costretto ad abbandonare il pianeta e ad accettare le richieste di aiuto Bail Organa, partecipando al salvataggio della piccola Leia, sequestrata dalle forze dell'Imperatore. E questo naturalmente, sembra anticipare anche la presenza di Palpatine in Obi-Wan Kenobi.

