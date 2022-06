Obi-Wan Kenobi: c'è un clamoroso errore nella traduzione dell'episodio 5, fan imbestialiti

Di questo se ne accorgeranno soltanto i fan italiani di Star Wars e se ne accorgeranno assolutamente. Spiace constatare, infatti, come nell'episodio 5 di Obi-Wan Kenobi un dialogo fondamentale che avviene a circa metà della narrazione, durante l'assedio imperiale, sia stato mal tradotto e anche grossolanamente. Un errore decisamente imperdonabile.

Dicevamo, il dialogo in questione si svolge esattamente a metà episodio, quando le forze imperiali capitanate da Reva assaltano il rifugio ribelle in cerca di Obi-Wan; questi, ormai consapevole di essere l'unico obiettivo di Vader decide di far guadagnare tempo ai suoi alleati e di instaurare un dialogo con la Terza Sorella. Mentre i due conversano scopriamo qualcosa in più sul passato del personaggio introdotto proprio in questa miniserie e veniamo a conoscenza del motivo per cui sa benissimo che Darth Vader è in realtà Anakin Skywalker.

Tuttavia, nella versione italiana Reva afferma erroneamente rivolgendosi a Kenobi: "Eri il suo padawan!", un errore vistoso e grossolano che ogni fan di Star Wars che si rispetti avrà già notato. In realtà, è Anakin ad essere stato il padawan di Obi-Wan, che era invece il suo Maestro. Non sappiamo a cosa sia dovuta questa disattenzione nella traduzione, anche perché si tratta di una svista davvero madornale. La speranza è che accortisi per tempo di questa svista, la divisone italiana di Star Wars proceda subito per correggere in corsa il doppiaggio.

Oggi ha debuttato il quinto e penultimo episodio di Obi-Wan Kenobi; recentemente Hayden Christensen si è detto favorevole a un'eventuale serie su Darth Vader. Intanto, secondo una teoria gli episodi di Obi-Wan Kenobi sarebbero un riflesso dei film di Star Wars di George Lucas.