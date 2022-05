Obi-Wan Kenobi, c'è anche la figlia di Ewan McGregor! Ecco qual è la scena

I jedi, si sa, non possono certo tramandare il mestiere ai propri figli, dal momento in cui figli non dovrebbero averne (checché ne pensi la famiglia Skywalker): agli attori, però, non sono certo imposti limiti in tal senso, per cui... Chi vieta al buon Ewan McGregor di istruire anche sua figlia alle misteriose vie della Forza?

Già, perché dopo l'uscita dei primi due episodi di Obi-Wan Kenobi (a proposito, ecco come ha esordito su Rotten Tomatoes il nuovo show di Star Wars), in molti hanno notato un dettaglio che rischiava di passare inosservato: in una scena del secondo episodio fa la sua comparsa proprio Esther Rose McGregor, figlia del nostro jedi preferito.

La sequenza in questione è quella dell'arrivo di Obi-Wan su Daiyu, il pianeta dov'è tenuta prigioniera la piccola principessa Leia: qui il nostro viene immediatamente avvicinato da Tetha Grig, una spacciatrice di spezia che, dopo aver pronosticato al nostro eroe un esito tutt'altro che positivo della sua missione (lei stessa fu rapita e portata su Daiyu, da cui non è mai riuscita a fuggire), gli cede gratuitamente una sostanza che tornerà piuttosto utile qualche minuto più in là.

Eravate a conoscenza del cameo di Esther Rose McGregor, o avevate comunque fatto caso alla somiglianza con il padre? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione dei primi episodi di Obi-Wan Kenobi.