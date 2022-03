Obi-Wan Kenobi, quanti easter-egg ci sono nel trailer? Scopriamoli insieme!

Quanto l'abbiamo atteso, questo ritorno di Obi-Wan? Il personaggio interpretato da Ewan McGregor era assente dagli schermi (nella sua versione live-action) dal lontano 2005, anno in cui Episodio III ci devastò emotivamente con il duello decisivo tra Anakin e il suo maestro. Da allora, però, l'universo starwarsiano si è allargato non poco!

Il trailer di Obi-Wan Kenobi vede dunque il ritorno in grande stile del nostro maestro jedi preferito dopo ben 17 anni di assenza, ritorno che non potrà certo ignorare quanto di nuovo abbiamo scoperto sulla celebre galassia lontana lontana nel corso di questi ultimi due decenni.

Prevedibilmente, dunque, il trailer dello show che esordirà su Disney+ il prossimo 25 maggio si presente come un puzzle composto da un'infinità di easter-egg e sorprese più o meno evidenti, in una sequenza di strizzatine d'occhio che sicuramente i fan più attenti e preparati (in particolare coloro al passo con gli show animati della saga) avranno immediatamente notato.

Per tutti coloro che avessero bisogno di delucidazioni, invece, arriva in soccorso il nuovo video che trovate sul nostro canale YouTube: non vi resta che cliccare play e partire con noi alla caccia di tutti gli easter-egg presenti nel primo trailer dell'attesissima serie di Star Wars! A proposito di grandi ritorni: pare che quello di Darth Vader sia stato in dubbio, almeno stando alle parole di Kathleen Kennedy.