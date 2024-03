Obi-Wan Kenobi, l'edizione home video è una brutta notizia per la seconda stagione?

Sì, sappiamo bene che fan e critica sono stati tutt'altro che morbidi con Obi-Wan Kenobi: la serie con Ewan McGregor è stata accolta come si accolgono i grandi eventi, ma ha lasciato dietro di sé più delusione che soddisfazione. Al netto di ciò, però, i fan che sperano in una seconda stagione dello show non mancano di certo!

Proprio questi ultimi sembrano però destinati a incappare in un'altra grande delusione dopo quella riservata loro dal misterioso annuncio a tema Star Wars delle scorse settimane: in giornata Disney ha infatti annunciato l'arrivo dell'edizione home video dello show che ci ha regalato un nuovo scontro tra Darth Vader e il suo maestro... Ma la notizia principale potrebbe nasconderne un'altra!

Nell'annuncio, infatti, si parla di Obi-Wan Kenobi come di serie limitata: una dicitura piuttosto inequivocabile con la quale vengono generalmente indicati quei prodotti ideati per durare una sola stagione e che, quindi, molto difficilmente potranno contare su nuovi episodi. L'edizione home video di alcune serie Marvel annunciata oggi stesso, inoltre, parla di "stagione completa", mentre quella di Obi-Wan Kenobi ci è stata presentata come "la serie completa": insomma, lo spazio di manovra per continuare a sperare è davvero poco. E voi, credete che il nostro Obi-Wan meriti una seconda chance? Diteci la vostra nei commenti!