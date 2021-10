Obi-Wan Kenobi, l'entusiasmo di O'Shea Jackson Jr.:'Sono un grande fan di Star Wars'

I fan di Star Wars sono in trepida attesa per la nuova serie Disney+, Obi-Wan Kenobi, che vedrà il ritorno di Ewan McGregor e Hayden Christensen. Inoltre nel cast dello show è entrato a far parte un artista emergente come O'Shea Jackson Jr., noto per i ruoli in Straight Outta Compton e Godzilla II - King of the Monsters.

Al momento si sa molto poco della serie e molti dettagli vengono tenuti nascosti. Tra questi anche i ruoli che saranno interpretati dal cast annunciato. Nel frattempo potete scoprire quando uscirà Obi-Wan Kenobi su Disney+.

Collider ha parlato di recente con Jackson del suo debutto in Obi-Wan Kenobi e nonostante l'attore abbia potuto svelare molto poco, ha raccontato tutto il suo amore per il franchise.



"Sono un vero grande fan di Star Wars. Avevo fatto un provino per Lando per il film Solo, e quando non l'ho vinto ero distrutto. Mi dicevo 'Sai una cosa? Smetto. Tornerò a fare l'autore. Ho finito'. Stavo girando Swagger mi dissero 'Abbiamo bisogno che tu sia libero nei prossimi due giorni, a mezzogiorno. E io 'Va bene'. Mi dicono 'Ascolta, vuoi partecipare a questo incontro?'. Così ho fatto ed era Deb, Lord Deb. Viva Lord Deb. Deborah Chow. Mi ha dato l'opportunità di una vita. Non vedo l'ora di parlarne così tanto. Voglio parlarne così tanto ma so che Mickey [Disney] ha ancora il mio telefono sotto controllo probabilmente e io amo la mia famiglia" ha scherzato Jackson.



O'Shea Jackson Jr. ha raccontato di aver stretto un forte legame non solo con Ewan McGregor ma anche con Kumail Nanjiani:"Tutto quello che sto per dire è che sono davvero un grande fan di Ewan McGregor Lui è il mio amico. E il mio uomo, Kumail, è stato una delle principali motivazioni quando ho dovuto mettermi in forma per Nella tana dei lupi 2, quando è entrato in Gli Eterni. Ha una linea aperta con me, per tutte le domande che ho bisogno di fare. Ha detto che mi farà un buon prezzo, quindi vedremo come va".



Kumail Nanjiani ha dichiarato invece che lavorare con Ewan McGregor è straordinario.