Obi-Wan Kenobi: gli episodi sono un riflesso di ogni film della saga di Star Wars?

Secondo una teoria promossa da ScreenRant, ogni episodio visto finora nella miniserie Obi-Wan Kenobi rifletterebbe lo spirito di ciascun film della saga di Star Wars, almeno quella parte portata avanti da George Lucas, escludendo quindi gli episodi dell'era Disney. Vediamo insieme nel dettaglio cosa illustra questa particolare suggestione.

Ogni episodio è stato per lo più ambientato in un mondo diverso: Tatooine, Daiyu, Mapuzo e la luna d'acqua Nur nel sistema di Mustafar. Questo approccio ha creato un vero senso di slancio narrativo, contribuendo ad ampliare la galassia invece di ridurla a una manciata di pianeti già visti innumerevoli volte.

La storia risulterà molto familiare a molti spettatori, semplicemente perché riprende gli schemi narrativi classici dei principali film di Star Wars. Infatti, ogni episodio sarebbe un omaggio a uno dei film di George Lucas.

L'episodio 1 di Obi-Wan Kenobi rispecchia Star Wars: Episodio I - La minaccia fantasma, traendo particolare ispirazione dalla sezione ambientata sul pianeta desertico Tatooine. I parallelismi sono piuttosto evidenti, con il figlio del Prescelto che cresce in isolamento su Tatooine e Obi-Wan che osserva da lontano il giovane Luke e la piccola Leia che ricorda al Maestro Jedi l'amica Padme.

L'episodio 2 di Obi-Wan Kenobi si muove in modo speculare a Star Wars: Episodio II - L'attacco dei cloni, e lo segnala fin dall'inizio con un breve cameo di un clone trooper, opportunamente interpretato da Temeura Morrison, l'attore che ha interpretato Jango Fett. Il film riprende poi il tentativo di Anakin e Padmé di nascondersi nel mondo sotterraneo di Coruscant, con Obi-Wan e Leia che cercano di tenere un profilo basso mentre si fanno strada attraverso il pianeta sotterraneo Daiyu.

Le somiglianze tra la miniserie e i film di Star Wars di George Lucas diventano ancora più evidenti nell'episodio 3 di Obi-Wan Kenobi, che fa un esplicito parallelismo con Star Wars: Episodio III - La vendetta dei Sith. Obi-Wan e Leia vengono inseguiti sul pianeta Mapuzo, dove Obi-Wan deve affrontare Darth Vader in persona in un duello che è volutamente evocativo della loro precedente battaglia su Mustafar.

L'episodio 4 di Obi-Wan Kenobi prosegue la saga, rispecchiando il primo film di Star Wars di Lucas del 1977. Leia resiste all'interrogatorio di Reva, così come resisterà a quello di Darth Vader un decennio dopo, dimostrando una volontà troppo forte per la tortura per mezzo della Forza. Obi-Wan irrompe quindi in una struttura imperiale pesantemente sorvegliata, muovendosi nell'ombra proprio come la versione di Alec Guinness del personaggio si sarebbe aggirata tra le stanze della Morte Nera.

Vedremo se anche i restanti due episodi rispecchieranno gli episodi V e VI della saga di Star Wars, proseguendo questo curioso omaggio a Lucas.