Obi-Wan Kenobi: nel nuovo episodio c'è uno dei migliori momenti di sempre di Darth Vader?

L'ultimo episodio di Obi-Wan Kenobi è probabilmente quello che contiene più scene con Darth Vader finora di tutta la miniserie Star Wars e anche quello che lo vede maggiormente in azione. Convinti della performance del personaggio, i fan sono più o meno d'accordo nel pensare si tratti di uno dei migliori momenti di sempre sullo schermo per Vader.

Nell'episodio, Vader sta ancora dando la caccia a Obi-Wan e la ricerca porta lui e Reva a Jabiim. Ben presto, però, scopriamo che Reva è davvero la ragazzina vista nell'episodio 1 della miniserie che è riuscita a mettersi in salvo dall'ordine 66... e che ha sempre tramato per uccidere Vader. Come ci si può aspettare, le cose non vanno secondo i suoi piani e si arriva a un combattimento con la spada laser tra i due.

Il popolo di internet è chiaramente impazzito per la sequenza, che ha visto il Signore dei Sith al centro di uno dei suoi momenti migliori nell'uso della Lato Oscuro della Forza e della sua abilità con la spada laser.

"L'intera scena è stata così difficile. Tutto quello che ha fatto Vader è stato fatto senza sforzo", ha scritto un fan impressionato. "Questa è onestamente una delle migliori scene di Darth Vader che abbiano mai mostrato..." ha detto un'altra persona. "Il modo in cui Vader si è mosso e ha fermato la spada laser di Reva è pazzesco", concorda un altro spettatore. "Darth Vader che spezza due spade laser è tutto quello che ho da dire", è la risposta di un'altra persona entusiasta. Un altro fan ha individuato un parallelo con l'ex padawan di Anakin Skywalker, Ahsoka Tano: "Mi chiedo se Vader si sia ricordato di Ahsoka per un po' in questa scena, perché... Oh cavolo".

