Obi-Wan Kenobi, Ethan Hawke elogia la serie e si candida per recitare in Star Wars!

L'ultimo anno e mezzo di Ethan Hawke professionalmente si è rivelato molto proficuo, viste le sue partecipazioni a Moon Knight, The Northman e l'horror Black Phone. Ma la star non è assolutamente intenzionata a fermarsi. Da parecchi anni Hawke è impegnato in una campagna mediatica con un solo obiettivo: recitare in Star Wars.

Nel 2014 Hawke avrebbe voluto interpretare Conan e da sempre si considera un super fan del franchise. Tuttavia non se ne fece nulla ma il sogno dell'attore, entrare a far parte del cast di un progetto di Star Wars, sembra non essere svanito. D'altronde i figli di Ethan Hawke lo considerano un attore solo dopo averlo visto in Moon Knight.



Hawke è convinto che Lucasfilm stia aspettando il ruolo giusto da affidargli e nel frattempo ha elogiato la serie Obi-Wan Kenobi:"Non è fantastico? Voglio dire, ho tenuto un discorso pubblico difficile! E vedo tutte queste persone fantastiche fare queste cose e avrei potuto interpretare quella parte. Avrei potuto recitarla. Immagino che a qualcuno lassù io non piaccia" ha dichiarato.



"Penso che abbiano tra le mani qualcosa che possa farmi sentire meglio e credo che abbiano davvero qualcosa di buono in mente. [...] Voglio qualcosa di veramente buono. Ma mi sto godendo la nuova serie Obi-Wan Kenobi".

Voi cosa ne pensate? Vedreste bene un ingresso di Ethan Hawke nel franchise di Star Wars?



