Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor: 'Adoro tutte le teorie formulate dai fan'

Ewan McGregor vede ancora Star Wars nel suo futuro e in vista del prossimo debutto di Obi-Wan Kenobi, ha lasciato alcune curiose dichiarazioni in merito alle numerose teorie circolate sul web.

In merito all'ultimo trailer di Obi-Wan Kenobi, l'attore ha detto: "Mi piace guardare la reazione delle persone ai possibili trailer, al teaser trailer e poi al vero trailer. E ci sono tutte queste persone che lo analizzano e dicono al pubblico su cosa si concentrerà la serie. E, sai, nella maggior parte dei casi si sbagliano. Quindi, è abbastanza divertente vedere tutte queste cose. Adoro tutte le teorie formulate dai fan e quando si rivelano sbagliate".

Ewan McGregor si è anche complimentato per il modo in cui è stata gestita la produzione della serie, dicendo: "Quello che mi piace della Disney e della Lucasfilm è che sono davvero appassionati in quel fanno, voglio che ci sia un'esperienza davvero unica per i fan, permettere loro di vedere qualcosa per la prima volta, senza già conoscere la trama".

L'attore ha poi sottolineato come nella maggior parte dei casi si trovi a dover mentire a coloro che cercavano conferme sulle loro idee o su ciò che potrebbe accadere: "Quindi parte del mio lavoro è anche raccontare bugie, mentire di fronte alle loro domande. Mi trovo a non dover dire la verità in molti casi".

Vi ricordo che Obi-Wan Kenobi farà il suo debutto il prossimo 27 maggio su Disney+.