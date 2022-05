Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor ne è certo: 'Non è come The Mandalorian'

Nel corso delle varie interviste promozionali per Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor ha voluto anticipare ai fan cosa devono aspettarsi dalla nuova serie dedicata la Maestro Jedi in arrivo su Disney+ il prossimo 27 maggio.

Durante una conferenza stampa virtuale, McGregor ha ammesso in primo luogo quanto sia diverso per lui lavora a questo nuovo capitolo del franchise di Star Wars rispetto a quanto fatto nel corso dei primi anni 2000, soprattutto per via delle nuove e più moderne tecnologie adottate nel corso delle riprese. Inoltre, la differenza principale sta nel fatto che Obi-Wan Kenobi è una serie tv, e naturalmente questo, influenza notevolmente le modalità di lavoro.

"Il bello di essere una serie è che abbiamo più tempo per raccontare la storia. Ma poiché Deborah Chow ha diretto tutti gli episodi e stiamo raccontando quella che è la sua singolare visione delle cose, sembrava ugualmente che stessimo girando un film. La natura episodica della nostra serie è così fortemente limitata. Non è come The Mandalorian. Si tratta di un film suddiviso in più parti".

Obi-Wan Kenobi non può ripetere gli errori di The Book of Boba Fett, in molti sperano infatti che questa serie possa dare nuova linfa al franchise dopo la forte delusione suscitata proprio dallo show dedicato al cacciatore di taglie.

