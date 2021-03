Obi-Wan Kenobi: Ewan McGregor potrebbe comparire già in Andor

La serie prequel di Rogue One Star Wars: Andor potrà contare su un attore d'eccezione, ovvero Ewan McGregor che apparirà nei panni di Obi-Wan Kenobi prima di approdare a quella che sarà una serie tutta sua.

A riferirlo è stato uno dei soliti rapporti di The Illuminerdi indica che, ha sottolineato che McGregor avrà un ruolo ricorrente in Andor, e dunque non farà una semplice comparsata come in molti si aspettavano. Sia Andor che Star Wars: Obi-Wan Kenobi sono attualmente in produzione, e sembra che l'attore lavorerà in contemporanea alle due serie del franchise di Star Wars.

Andor probabilmente uscirà su Disney+ prima di Obi-Wan Kenobi, visto che le sue riprese dovrebbero concludersi già entro questa estate e a quanto pare servirà proprio ad introdurre la serie interamente dedicata a Ben. Qui ritroveremo anche Hayden Christensen che riprenderà il suo ruolo di Darth Vader. Lui e McGregor si ricongiungeranno per la prima volta da Star Wars: La vendetta dei Sith. La serie ha recentemente ingaggiato l'attrice di Game of Thrones Indira Varma in un ruolo che non è ancora stato chiarito.

McGregor sembra entusiasta di tornare nel franchise nei panni del vecchio mago dello spazio irritabile. Durante un'intervista con Eddie Izzard, l'attore ha detto: "Sono entusiasta di avere la possibilità di interpretarlo di nuovo. Ho sempre pensato che ci fosse una storia da raccontare tra me ed Alec Guinness ed è quello che faremo. Dovrebbe essere davvero interessante".