Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor conferma: Jon Favreau non lavora sulla serie

Abbiamo scoperto quando avranno inizio le riprese di Obi-Wan Kenobi, serie TV con protagonista Ewan McGregor, inoltre nelle scorse ore l'interprete del famoso jedi ha confermato l'assenza di Jon Favreau nel progetto.

Il volto del maestro jedi ha infatti discusso dei suoi prossimi impegni con Eddie Lizard, in una intervista di cui trovate un estratto in calce alla notizia. In particolare i due hanno discusso dello show incentrato sulla vita di Obi-Wan Kenobi dopo la sua fuga dall'Impero e il suo arrivo su Tatooine, Ewan McGregor ha quindi confermato che Jon Favreau, figura diventata celebre per il suo lavoro in The Mandalorian, non ha lavorato sulla serie. Ecco il suo commento: "No, Debora Chow sarà la nostra regista, ha diretto due episodi della prima stagione di The Mandalorian ed è fantastica, non vedo l'ora di lavorare insieme a lei".

Nonostante questo, siamo sicuri che i fan avrebbero voluto un maggiore presenza di Jon Favreau, soprattutto dopo gli ottimi risultati raggiunti con la serie incentrata sul personaggio di Pedro Pascal. Non resta che aspettare i prossimi mesi per scoprire qualche dettaglio in più sullo show con Ewan McGregor, nel frattempo anche il famoso attore Liam Neeson ha espresso il suo interesse nella serie su Obi-Wan Kenobi.