Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor:'Devo essere più simile ad Alec Guinness'

Quando Ben Kenobi (Alec Guinness) svela a Luke Skywalker (Mark Hamill) di essere lui Obi-Wan Kenobi in Una nuova speranza sono trascorsi nove anni da ciò che vedremo nella serie tv Disney+, Obi-Wan Kenobi. Ewan McGregor torna ad interpretare il personaggio a distanza di tempo dalla fine della trilogia prequel, ben 17 anni.

Intervistato da The Project, Ewan McGregor si è riferito proprio ad Alec Guinness, quando gli è stato chiesto il modo in cui è tornato ad interpretare Obi-Wan più di vent'anni dopo il suo debutto in La minaccia fantasma nel 1999.



"Obi-Wan è sempre Alec Guinness per me. Quando lo interpreto devo sempre avere un senso di Alec Guinness. E ora che sono più vicino a lui come età - non mi ero reso conto che aveva 63 anni quando realizzò Star Wars, mi sto avvicinando a quell'età [ride] - man mano che mi ci avvicino devo essere più simile a lui, suppongo" ha dichiarato McGregor nell'intervista.



"È sempre stata la mia missione far crescere Obi-Wan Kenobi in Alec Guinness quindi ho sempre Alec nella mia testa" ha concluso. Ewan McGregor tornerebbe in Obi-Wan Kenobi per un'altra stagione, come da lui stesso affermato.

Per il suo ritorno dopo anni, McGregor ha studiato la performance di Guinness nella trilogia originale di Star Wars ma, a quasi due decenni di distanza, ha dovuto imparare nuovamente l'accento del suo personaggio dopo il breve cameo vocale in L'ascesa di Skywalker.



Obi-Wan Kenobi inizia dieci anni dopo i drammatici eventi di La vendetta dei Sith, in cui Obi-Wan ha affrontato il suo più grande fallimento; la caduta del suo migliore amico e apprendista Jedi, Anakin Skywalker, che ha ceduto al Lato Oscuro diventando il signore dei Sith, Darth Vader.



Per imparare come muoversi correttamente, Hayden Christensen è andato da uno specialista dei movimenti di Vader.