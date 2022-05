Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor distrugge le teorie dei fan: 'Sono tutte sbagliate'

Mancano solamente pochi giorni al gran debutto di Obi-Wan Kenobi su Disney Plus, ma Ewan McGregor si è preso il tempo per smentire ogni genere di teoria elaborata dai fan di Star Wars che gli è capitato di leggere in quest'ultimo periodo che lo ha visto tornare nei panni del vecchio Cavaliere Jedi e Maestro di Anakin Skywalker. Ecco cosa ha detto!

Interrogato in merito alle teorie dei fan di Star Wars, McGregor ha dichiarato a Magic Radio: "Ho guardato alcune delle persone che hanno sezionato e analizzato il teaser trailer [di Obi-Wan Kenobi] e il secondo trailer, quello vero e proprio, ed è stato piuttosto divertente. Perché tante persone hanno idee diverse su chi ci sarà negli episodi, su quali personaggi ci saranno, su dove andrà la storia".

"Principalmente si sbagliano", ha quindi sentenziato McGregor. "Quindi è piuttosto divertente guardare queste cose".

Oltre al ritorno di McGregor e di Hayden Christensen nei panni di Darth Vader / Anakin Skywalker, ritroveremo anche i co-protagonisti della trilogia prequel di Star Wars, Joel Edgerton e Bonnie Piesse, che riprenderanno i ruoli, rispettivamente, dello zio Owen e della zia Beru di Luke. Poiché Obi-Wan avrà una forte connessione con la trilogia prequel, i camei potrebbero includere personaggi come Bail Organa (Jimmy Smits), il fantasma di Forza di Qui-Gon Jinn (Liam Neeson) e una giovane Principessa Leia Organa.

C'è chi è assolutamente convinto che Liam Neeson sarà in Obi Wan Kenobi, come Jason Ward di Making Star Wars:

"Beh, questo è ciò che mi chiedo per Qui-Gon. So che Qui-Gon è nella serie, ma non so se ci sarà solo in forma di voice-over o come fantasma della forza in forma fisica", ha affermato infatti, per poi aggiungere: "E questo era uno scoop piuttosto grosso, comunque, che vi ho appena fatto. So che sarà nello show. Lo so per certo. Me lo hanno riferito".