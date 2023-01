Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor: 'Ecco la scena che mi ha fatto piangere'

Ewan McGregor in un'intervista rilasciata con Hayden Christensen per i Disney Studio Awards ha rivelato di essere finalmente riuscito a guardare l'intera prima stagione di Obi-Wan Kenobi e che, una scena in particolare nell'episodio 6 lo ha fatto commuovere davvero tanto.

Si tratta ovviamente del momento in cui si separa dalla sua giovane compagna reale Leia Organa. Una scena così sentita che ha lasciato l'attore scozzese davvero senza parole, turbandolo emotivamente.

"Quando le dico, 'Possa la forza essere con te', alla fine, sono scoppiato a piangere", ha detto McGregor. "Penso, la bella musica, ma anche qui, e il fatto che la stia salutando, lo trovo davvero commovente, e il fatto che non glielo dica che lo ha salvato, mi ha fatto davvero piangere".

Questa però non è la sola scena commovente della serie, oltre al già citato commiato con Leia, anche la reunion di Ewan McGregor con Liam Neeson ha suscitato davvero tante emozioni nei fan della Galassia lontana. Neeson, che ha interpretato per la prima volta Qui-Gon Jinn nel film del 1999 Star Wars: La Minaccia Fantasma, è tornato per indossare le sue vesti Jedi per l'episodio 6, l'episodio finale della miniserie di Obi-Wan Kenobi.

Il personaggio appare nella scena finale dell'episodio Force Ghost, incaricandosi di impartire ulteriormente a Obi-Wan i suoi insegnamenti dall'aldilà. Qui-Gon tornerà anche nella serie Tales of the Jedi ma siamo certi che l'impatto ottenuto con il suo cameo in questo show con Ewan McGregor sarà difficile da replicare.