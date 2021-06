Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor: 'Finalmente ho delle scene con gli Stormtrooper'

La serie tv di Obi-Wan Kenobi è attualmente in fase di riprese, ma oltre a quanto già annunciato sulla trama della nuova serie di Star Wars, non sappiamo ancora molto al riguardo. Ewan McGregor, però, ha rivelato un piccolo dettaglio: finalmente condividerà lo schermo con degli Stormtrooper.

Durante il segmento di Variety Actors on Actors, il protagonista della nuova serie Disney+ Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor, ha rivelato al collega dell'universo di Star Wars Pedro Pascal che dopo tanti anni potrà finalmente avere delle scene con delle particolari figure del lore di Guerre Stellari: gli Stormtrooper.

"Non credo di star rivelando chissà che segreto, dopotutto si sa quando è ambientata la serie, ma in una scena sono passato affianco a due Stormtrooper" ha affermato l'attore "Mi sono reso conto che non avevo mai recitato con degli Stormtrooper prima d'ora, perché ai miei tempi c'erano i cloni. Era l'esercito dei cloni. Quindi non avevo mai visto uno Stormtrooper".

"E il momento in cui sono passato di fianco a loro in quella scena, mi è sembrato di essere tornato a quando avevo 6 anni. Ero così vicino a loro, mi sono venuti i brividi! È davvero assurdo" ha continuato "Poi ho chiesto a qualcuno, per conferma. 'Ma c'erano gli Stormtrooper nei miei film? Perché non penso di averli mai visti di persona'. E loro mi hanno risposto 'No, non erano degli Stormtrooper, erano cloni'. E Jawa, avevo una scena con un piccolo Jawa".

Chissà cosa accadrà nella serie tv di Obi-Wan Kenobi... Quali sono le vostre teorie? Fateci sapere nei commenti.