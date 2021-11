Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor e Hayden Christensen insieme sul set: 'È stato emozionante'

Abbiamo visto le prime immagini di Obi-Wan Kenobi, la nuova attesissima serie Star Wars in cui Ewan McGregor indosserà di nuovo i panni del Maestro Jedi. Come sappiamo nello show vedremo anche Hayden Christensen nel ruolo di Darth Vader, e la presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy ha raccontato l'incontro tra i due attori sul set.

In una intervista esclusiva a Empire, il cui prossimo numero è dedicato a The Book of Boba Fett e più in generale alla galassia Star Wars, Kathleen Kennedy ha spiegato che si è trattato di una reunion molto emozionante, dal momento che i due non si vedevano da tempo.

"La cosa più emozionante è stata essere sul set e vedere loro che si emozionavano. Non si vedevano da un sacco di tempo. Sono rimasta sorpresa dall'emozione percepibile in entrambi nel ritrovarsi di nuovo in quei ruoli, e mi sono resa conto di quanto Star Wars sia stato importante per ognuno di loro. È stato l'inizio della loro carriera."

Per capire meglio come sarà il personaggio di Hayden Christensen in Obi-Wan Kenobi, possiamo dare un'occhiata ai concept art di Darth Vader. Nel corso dell'intervista, Kathleen Kennedy ha parlato anche della possibilità di rivedere in futuro anche alcuni personaggi della trilogia sequel di Star Wars, conclusasi nel 2019 con L'Ascesa di Skywalker. "Certamente, sono personaggi che non dimenticheremo. Continueranno a vivere, e ci sono conversazioni in corso anche con il team creativo."