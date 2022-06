Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor e Hayden Christensen sperano in una stagione 2

Diciassette anni dopo La vendetta dei Sith, uscito nelle sale nel 2005, Ewan McGregor e Hayden Christensen si sono ritrovati per recitare insieme nella prima stagione di Obi-Wan Kenobi, la serie tv Disney+ che racconta gli eventi di Kenobi e Darth Vader ad un decennio di distanza da quanto accaduto in Episodio III.

L'ultima puntata della prima stagione, come programmato da Lucasfilm, è disponibile da oggi, mercoledì 22 giugno. La serie dovrebbe essere composta da una sola stagione ma Joby Harold ha parlato della possibilità che venga prodotta una seconda stagione di Obi-Wan Kenobi. Tuttavia i fan sembrano delusi da Obi-Wan Kenobi, sostenendo che sia stato pensato per le persone sbagliate.



Le due star cosa ne pensano? Chiacchierando con GQ UK, Ewan McGregor ha confessato:"Spero davvero che faremo un'altra stagione. Se potessi farne una ogni tanto ne sarei felice".

McGregor aveva aggiunto di essere contento di poter recitare nuovamente al fianco della sua co-star Hayden Christensen, a diversi anni di distanza dall'ultima volta.



"Obi-Wan è stata sicuramente concepita come una storia a sé stante. Ma mi piacerebbe continuare con questo personaggio. Penso che ci sia sicuramente altro da esplorare e sarei davvero entusiasta di poterlo fare" ha confermato Hayden Christensen, ammettendo l'interesse nei confronti di una possibile seconda stagione.



In questi giorni Ewan McGregor ha spiegato perché Yoda non è ancora comparso in Obi-Wan Kenobi, la serie dello Star Wars Universe disponibile su Disney+.