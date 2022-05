Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor e Hayden Christensen a Star Wars Celebration: 'Hello There!'

È una reunion che aspettavamo da quasi due decenni. Diciassette anni dopo che le spade laser di Obi-Wan Kenobi e Anakin Skywalker si sono incrociate in Star Wars: Episodio III - La vendetta dei Sith, Ewan McGregor e Hayden Christensen sono tornati insieme in Star Wars: Obi-Wan Kenobi e ieri erano sul palco della Star Wars Celebration di Anaheim.

"Salve a tutti (Hello There!)", ha detto McGregor durante lo Studio Showcase della Lucasfilm, recitando l'iconica battuta resa famosa dal suo Obi-Wan della trilogia prequel di Star Wars e da Alec Guinness prima di lui. Christensen, che ha vestito i panni di Darth Vader per la prima volta dal 2005, ha aggiunto: "Siamo tornati".

Obi-Wan Kenobi comincia 10 anni dopo i drammatici eventi de La vendetta dei Sith, dove Obi-Wan Kenobi ha affrontato la sua più grande sconfitta: la caduta e la corruzione del suo migliore amico e apprendista Jedi, Anakin Skywalker, passato al lato oscuro come il malvagio Signore dei Sith Darth Vader.

"La cosa più emozionante è stata essere sul set e vedere i due così emozionati", ha dichiarato in precedenza a Empire la presidente della Lucasfilm Kathleen Kennedy a proposito del ricongiungimento sullo schermo di McGregor e Christensen in Obi-Wan Kenobi. "Non si vedevano da molto tempo. Sono rimasta sorpresa da quanto sia stato incredibilmente emozionante per ognuno di loro ritrovarsi in questi ruoli e rendersi conto di quanto Star Wars sia stato importante per ognuno di loro. È stato l'inizio delle loro carriere".

"È stato fantastico vedere Hayden, senza dubbio", ha detto McGregor. "Sono molto legato a lui, siamo rimasti in contatto nel corso degli anni, ma non ci vedevamo da molto tempo... Abbiamo fatto una lunga chiacchierata. È stato molto bello".

I primi due episodi di Obi-Wan Kenobi debuttano oggi su Disney+. Potete anche vedere il primo trailer di Andor e scoprire la data d'uscita di The Mandalorian 3.