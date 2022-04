Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor: 'Ho rivisto tutti e nove i film di Star Wars'

La nuova serie su Obi-wan Kenobi sarà piena di camei e cose legate al passato. Tra i vari ritorni ci sarà quello del Darth Vader di Hayden Christensen. Ewan McGregor ha confessato recentemente di aver avuto bisogno di fare un rewatch dei film per prepararsi al ruolo e ricordarsi di tutto.

In un'intervista l'attore ha infatti raccontato di non aver mai voluto rivedere i suoi film da quando sono usciti, ma adesso per recuperare la memoria in vista della serie ha dovuto dare un'occhiata alle pellicole dell'Universo di Star Wars. "Li ho visti tutti dall'inizio alla fine" ha detto McGregor. "Tutti e nove i film. Solo per tornare in quel mondo." Questo "nove" fa pensare che l'interprete di Obi-Wan non abbia ritenuto necessario rivedere Rogue One: A Star Wars Story e Solo: A Star Wars Story, una scelta comprensibile.

"E' stato interessante rivedere i film, perché non li avevo rivisti da quando erano usciti" ha ammesso McGregor. "Quindi è stato cool scoprire [delle cose] e interessante vederli e godermeli senza tutto quel casino che avevano intorno quando sono usciti."

Con la serie in arrivo, che porta sui nostri schermi eventi vicini a quelli della trilogia originale, McGregor ha trascorso più tempo a tentare di incanalare la visione di Alec Guinness sul personaggio, oltre ad abbracciare altri angoli della fantascienza, che lo hanno portato a leggere anche autori come Iain M. Banks.