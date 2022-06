Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor: 'La gente mi manda fan-art omoerotiche su me e Anakin'

Nel mondo delle fan-art (esattamente come in quello delle fan-fiction) le storie d'amore più improbabili tra i protagonisti dei franchise più noti sono all'ordine del giorno: nessuna saga può ritenersi salva in tal senso, a maggior ragione se forte della popolarità di una Star Wars sempre più miniera d'oro per i fan più fantasiosi.

Mentre Obi-Wan Kenobi viene presa di mira a causa di un clamoroso errore nell'adattamento di un episodio, infatti, Ewan McGregor viene letteralmente subissato giorno dopo giorno di mail contenenti fan-art dal contenuto poco sorprendente per chi bazzica l'ambiente, ma evidentemente sui generis dal punto di vista dell'attore.

"Ci sono un sacco di fan-art omoerotiche su Obi-Wan e Anakin che mi vengono mandate in continuazione. Non so come facciano a trovarmi. È una cosa che ti fa un po' aprire gli occhi. Scarti l'involucro, pensi che ci sia qualcosa da firmare, e invece sei tipo: 'Ma che diavolo?'" sono state le parole di Ewan McGregor al riguardo.

Il povero Ewan non ha evidentemente prestato abbastanza attenzione ai social: roba del genere circola in rete da sempre, e non solo a tema Star Wars (vi dice niente la love story tra Harry Potter e Draco Malfoy?). I fan, ne siamo sicuri, non hanno alcuna intenzione di smettere! Storie d'amore a parte, intanto, i fan stanno impazzendo per la Reva di Moses Ingram.