Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor sta con Moses Ingram: 'Non c'è spazio per il razzismo'

L'attrice di Obi-Wan Kenobi Moses Ingram è stata attaccata da insulti razzisti dopo la premiere della nuova serie tv di Star Wars, e dopo l'intervento categorico della Lucasfilm a schierarsi al fianco della collega è stato Ewan McGregor in persona.

In un video condiviso sul Twitter ufficiale di Star Wars, Ewan McGregor ha ringraziato i fan per aver reso Obi Wan Kenobi la premiere Disney+ più seguita di tutti i tempi, ma ha utilizzato la notizia come trampolino di lancio (o cavallo di Troia) per affrontare un argomento molto più serio e difendere a spada (laser) tratta Moses Ingram, che nella serie tv interpreta la villain Reva Sevander, la Terza Sorella:

"Moses ha contribuito così tanto nella nostra serie, ha arricchito tutto il franchise, e sentire quello che sta succedendo mi ha fatto venire la nausea", dice Ewan McGregor nel video che potete trovare in calce all'articolo. "L'unica cosa che voglio dire, in qualità di attore protagonista della serie ma anche in quella di produttore esecutivo, è che tutta la famiglia di Star Wars è dalla parte di Moses, le vogliamo bene e chiunque la sta attaccando in questo momento per me non è un vero fan della saga. Non c'è posto per il razzismo in questo mondo".

Ricordiamo che Star Wars: Obi-Wan Kenobi è disponibile da oggi su Disney Plus col terzo episodio: la piattaforma continuerà a pubblicare tutte le serie Marvel e Star Wars sempre di mercoledì, e dalla prossima settimana, con l'uscita di Ms Marvel fissata per l'8 giugno, tra i due franchise inizierà la sfida a colpi di streaming!