Obi-Wan Kenobi: Ewan McGregor parla di Hayden Christensen, ci saranno scene flashback!

Non è un mistero, anzi è ufficiale il ritorno di Hayden Christensen nella serie Obi-Wan Kenobi, dove riprenderà i panni di Anakin Skywalker e quindi Darth Vader, ma nel corso di una recente dichiarazione Ewan McGregor potrebbe aver confermato che nel corso degli episodi dello show ci saranno dei flashback incentrati sui due iconici personaggi.

Sappiamo che Hayden Christensen tornerà in Obi-Wan Kenobi a indossare il costume di Darth Vader e che in Obi-Wan Kenobi sarà presente un nuovo duello alle spade laser tra Kenobi e Vader, ma non è ancora chiaro se nel corso degli episodi del nuovo show rivedremo Christensen nei panni di Anakin Skywalker, magari in delle scene flashback risalenti al periodo delle Guerre dei Cloni; nel corso di una recente intervista concessa a Forbes, Ewan McGregor sembra chiarire proprio quest'ultimo passaggio, sottolineando quanto sia stato bello tornare a lavorare in coppia con l'attore a più di 16 anni di distanza da La Vendetta dei Sith.

"Penso non sia un segreto che Hayden Christensen torni e che interpreteremo delle nuove scene insieme di nuovo nei panni di Obi-Wan Kenobi e Anakin Skywalker ed è stato fantastico lavorare ancora con lui. Non vi dirò nient'altro riguardo la storyline, ma vi dirò solo che penso soddisferà davvero i fan di Star Wars. Ho sempre sentito ci fosse una storia da raccontare tra Episodio III - dove io finisco di interpretare Obi-Wan nei film - ed Episodio IV - dove Alec Guinnes è Obi-Wan. Gli autori della serie, la regista [Deborah Chow], ma anche io e tutti gli altri, penso abbiamo confezionato una storyline davvero molto bella. Penso che alla gente piacerà".

Il primo poster ufficiale di Obi-Wan Kenobi ha confermato che lo show vedrà la luce su Disney+ il prossimo 25 maggio. Viene quindi confermato il rumor che svelava per errore la data di Obi-Wan Kenobi, che sarà la seconda serie di Star Wars a tenerci compagnia nel corso del 2022.