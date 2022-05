Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor:'Pronto a tornare in altri progetti di Star Wars'

La Forza dentro Ewan McGregor è ancora molto forte e l'attore ha dichiarato che sarebbe disposto a riprendere il suo ruolo del Maestro Jedi Obi-Wan Kenobi in un ulteriore progetto futuro, nel caso si presentasse l'opportunità dopo la serie imminente programmata su Disney+, nella quale torna nel franchise a distanza di anni.

Nell'intervista per Total Film, McGregor ha affermato che 'è stato bello tornare e colmare il divario tra me e Alec Guinness in Una nuova speranza. Ho avuto tanto di più nell'interpretarlo questa volta rispetto ai primi tre film. Questo ha a che fare con lo script, le persone con cui stavamo girando la serie e la tecnologia. E quanto è diverso tutto... Se dovessimo avere l'opportunità di farlo di nuovo sarei assolutamente pronto'.



Obi-Wan Kenobi è entrata in fase di lavorazione inizialmente come lungometraggio nel 2017, con il titolo Obi-Wan: A Star Wars Story, con la regia di Stephen Daldry e lo script di Hossein Amini. Tuttavia il film è stato cancellato insieme ad altri spin-off di Star Wars e rielaborato in una miniserie Disney+ nell'agosto 2019, con il ritorno di Ewan McGregor nel ruolo dopo la trilogia prequel.



"La gente voleva questo spin-off, che fosse un film o uno show tv, e sono così felice di essere in grado di farlo. Capisco forse maggiormente l'amore delle persone per Star Wars. È una parte importante della mia vita, che mi piaccia o no è così. Ma mi piace. Quindi è fantastico" ha concluso McGregor.



