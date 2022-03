Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor sul ritorno di Hayden Christensen: 'É stato emozionante'

La foto pubblicata qualche giorno fa ha finalmente reso ufficiale il ritorno di Darth Vader nella serie su Obi-Wan Kenobi, in arrivo su Disney+ dal 25 Maggio. Dopo ben 17 anni dalla sua ultima apparizione nella trilogia sequel, Hayden Christensen tornerà a vestire i panni del personaggio. Ewan McGregor ha commentato questo ritorno in un'intervista.

"Vedere Hayden nuovamente nel ruolo di Anakin, beh, è ​​stato un po' da brividi. È stato incredibile. È stato semplicemente fantastico vedere Hayden, punto" ha detto McGregor a Entertainment Weekly. L'attore ha spiegato che non vedeva il collega da tantissimi anni, non per motivi specifici, ma solo a causa di impegni che li tenevano distanti. Dunque rivederlo è stato "incredibile". "Abbiamo stretto un legame molto speciale nel corso della realizzazione di due di quei tre film insieme" ha aggiunto McGregor.

I due hanno recitato insieme per la prima volta nell'Episodio II - L'attacco dei cloni del 2002, mentre l'ultimo incontro tra i loro personaggi è avvenuto nel 2005 in Star Wars: La vendetta dei Sith. In questa occasione Obi-Wan Kenobi ha subito la sconfitta più amara di sempre, che ha portato il suo amico e apprendista Anakin Skywalker aka Darth Vader al lato oscuro. Adesso, però, i due si incontrano ancora. Nella serie saranno passati solo 10 anni dall'ultimo capitolo, e ci si chiede cosa accadrà e come sarà per i personaggi rivedersi dopo tutto questo tempo.

"Era, curiosamente, come se il tempo non fosse passato" ha detto McGregor. "L'ho guardato [Christensen], siamo su un set, e lo osservo. Ora è Anakin, io sono Obi-Wan ora, ed è come se non fosse successo niente. Non ho visto nessun invecchiamento sul suo viso. Mi sentivo come se il tempo passato tra l'episodio III e adesso non esistesse, o qualcosa del genere. Era così strano."

Ora, in attesa di altre notizie, vi mostriamo il trailer di Obi-Wan Kenobi: noi non vediamo l'ora di vedere nuovi epici scontri tra Obi-Wan e Darth Vader, e voi?