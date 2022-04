Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor rivela: 'Darth Vader mi ha spaventato a morte!'

A poco più di un mese dall'esordio della serie Star Wars su Obi-Wan Kenobi, arrivano delle nuove immagini ufficiali dell'attesissima serie che vede il ritorno di Ewan McGregor nei panni del celebre maestro Jedi e la partecipazione di Hayden Christensen nel ruolo di Darth Vader.

McGregor e Christensen avevano già condiviso il set nella trilogia prequel di Star Wars, quando il secondo interpretava il giovane Anakin Skywalker, e si sono ritrovati nella nuova serie che debutterà presto su Disney+, un'esperienza che ha lasciato il segno su McGregor!

"Non avevo mai incontrato Darth Vader" ha dichiarato l'attore a Total Film, rivista che ha dedicato due copertine a Obi-Wan Kenobi nel suo ultimo numero. "Avevo provato le scene con Vader, ma non mentre indossava il casco o cose del genere. Quando ci siamo trovati per girare la scena e hanno gridato 'azione!', lui doveva arrivare da dietro. Mi sono girato e mi sono trovato davanti il fot**to Darth Vader. Era come se fossi tornato bambino" ha raccontato McGregor.

"Mi ha spaventato a morte! Non sto scherzando, mi ha fatto proprio sobbalzare per il puro terrore" ha proseguito l'attore nel racconto del suo aneddoto dal set, rivelando di aver avuto una reazione simile anche di fronte agli Stormtrooper: "E' stato come in quei ricordi d'infanzia di grandi spaventi" ha spiegato Ewan McGregor. "Ho recitato per trent'anni e non sono mai stato davvero impaurito quando recito tali parti... Ma in questo show ho vissuto dei momenti genuinamente spaventosi. E' stato divertente".

Anche la regista Deborah Chow ha raccontato di aver avuto una simile reazione alla vista di Darth Vader sul set: "C'è stato un momento di completo silenzio quando è arrivato sul set. Anche solo vederlo lì di fronte a te è una cosa assurda".

Dopo le immagini del duello tra Obi-Wan e Darth Vader, queste nuove dichiarazioni sembrano confermare che vedremo i due personaggi interpretati da McGregor e Christensen condividere le scene nella serie su Obi-Wan Kenobi che debutterà il 27 maggio in streaming su Disney+.

Nel frattempo, diamo un'occhiata alle nuovissime foto ufficiali di Obi-Wan Kenobi, in cui possiamo vedere anche il Grande Inquisitore, villain di Star Wars Rebels.