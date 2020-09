Obi-Wan Kenobi: Ewan McGregor rivela quando inizieranno le riprese della serie!

Dopo mesi di rumor e speculazioni è finalmente arrivato l'aggiornamento su Obi-Wan Kenobi che tutti i fan stavano aspettando. Intervistato da Entertainment Tonight per parlare del suo ruolo nella serie Apple Long Way Up, Ewan McGregor ha rivelato quando partiranno le riprese di Obi-Wan Kenobi.

"Iniziamo a primavera del prossimo anno. Sono davvero eccitato. Credo che sarà fantastica" ha dichiarato l'attore, smentendo dunque le voci che volevano l'inizio della produzione per questo autunno. Con le riprese previste per la prossima primavera, esiste dunque la concreta possibilità che la serie riesca a debuttare su Disney+ entro la fine del 2021.

Pur con qualche dubbio, l'attore ha poi confermato che si tratterà di una miniserie composta da una sola stagione, come d'altronde aveva già anticipato la presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy. "Da quanto ho capito sarà una stagione standalone. Vedremo, chi può dirlo?" ha aggiunto McGregor.

Ambientata dopo gli eventi de La Vendetta dei Sith, Obi-Wan Kenobi sarà una delle serie live-action di Star Wars ad arrivare su Disney+ dopo il grande successo di The Mandalorian, la cui seconda stagione è in arrivo il prossimo 30 ottobre, insieme a Cassian Andor.



Secondo alcuni rumor non confermati, lo show potrebbe firmare anche l'atteso ritorno di Anakin Skywalker/Darth Vader.