Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor ha rivisto la saga per prepararsi alla serie

Ewan McGregor è pronto a tornare in quella galassia lontana, lontana, dalla quale manca dal 2005, e per prepararsi meglio al suo ritorno ha deciso di rivedere tutta la saga di Star Wars. D'altronde sono passati parecchi anni dalla sua partecipazione al franchise e per rientrare al meglio nel ruolo ha scelto un ripasso completo.

"Li ho visti tutti per prepararmi perché l'ultimo che ho fatto fu l'Episodio III a Sydney, in Australia, nel 2003, credo. Quindi è passato un bel po' di tempo, quasi vent'anni" ha dichiarato McGregor durante un'ospitata da Jimmy Kimmel. Se non l'avete ancora visto recuperare il trailer di Obi-Wan Kenobi, in attesa dei primi due episodi prossimamente in uscita.



"È stato davvero interessante" ha ammesso l'attore, riferendosi al rivedersi nei panni del giovane Obi-Wan Kenobi in La minaccia fantasma nel 1999, dopo la versione anziana di Ben Kenobi nella prima trilogia, interpretato da Alec Guinness.

"È stato qualcosa di così grande quello che è successo, quindi tornare indietro e guardare di nuovo quel film è stato davvero molto divertente".



McGregor ha successivamente ripreso il ruolo di Kenobi nel 2002 in L'attacco dei cloni e nel 2005 ne La vendetta dei Sith. La trilogia prequel non venne ben accolta come quella originale con Mark Hamill, Carrie Fisher e Harrison Ford.

In Obi-Wan Kenobi la trama inizia dieci anni dopo i drammatici eventi di La vendetta dei Sith, quando Kenobi ha affrontato la più grande sconfitta della sua vita: la caduta nel Lato Oscuro del suo migliore amico e apprendista Jedi, Anakin Skywalker, trasformatosi nel signore dei Sith, Lord Darth Vader.



Il cast è composto anche da Moses Ingram, Rupert Friend, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Indira Varma, Sung Kang, O'Shea Jackson Jr., Benny Safdie, Kumail Nanjiani e Hayden Christensen nei panni di Darth Vader.

L'uscita della serie è prevista il 27 maggio su Disney+ con i primi due episodi.