Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor sulla serie Star Wars: 'Non deluderà il pubblico'

Dopo la vittoria del suo primo Emmy Award per la sua prova maiuscola nella serie Halston per Netflix, Ewan McGregor ha brevemente accennato alla sua prossima fatica per il piccolo schermo, ovvero l'attesissima miniserie su Obi-Wan Kenobi che lo riporterà nei panni del Maestro Jedi a più di quindici anni di distanza da Star Wars: Episodio III.

Già dalle prime battute, McGregor ha definito questa sua nuova avventura nell'universo di Star Wars come "un'esperienza diversa" dalla trilogia diretta da George Lucas. La serie riunirà l'attore con il collega Hayden Christensen che riprenderà a sua volta i panni di Anakin Skywalker / Darth Vader con lo show che debutterà sulla piattaforma Disney+ nel corso del 2022.

Intervistato nel corso del backstage degli Emmy Awards, McGregor ha dichiarato: "Abbiamo appena terminato le riprese della nostra serie, ed è stato davvero un divertimento. Mi sono davvero divertito a lavorare con Deborah Chow [regista e produttrice esecutiva dello show, ndr.] e penso che non deluderà il pubblico. La nuova tecnologia che abbiamo utilizzato è davvero fica, ed è stata un'esperienza diversa dal realizzare i tre film originali che ho fatto".

McGregor riprenderà quindi il ruolo di Obi-Wan Kenobi per la prima volta dall'ultimo film della trilogia prequel, La vendetta dei Sith, essendo apparso anche nei due precedenti La minaccia fantasma e L'attacco dei cloni; nel corso della trilogia sequel era "apparso" brevemente nel ruolo ma solo in un cameo vocale nel quale si riprendevano alcune sue frasi estrapolate dai film prequel. La nuova serie sarà ambientata 10 anni circa dopo gli eventi de La vendetta dei Sith, con Obi-Wan Kenobi in esilio su Tatooine per proteggere a debita distanza Luke Skywalker.

In Obi-Wan Kenobi un altro personaggio avrà una spada laser oltre al Maestro Jedi e inoltre abbiamo visto i primi concept del ritorno di Darth Vader.