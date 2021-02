Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor sfoggia i muscoli su Instagram in vista dello show

Essere un maestro jedi vuol dire allenare la mente più di ogni altra cosa, certo, ma non per questo ci si deve sentire giustificati a lasciarsi andare dal punto di vista fisico: Obi-Wan Kenobi ha una certa esperienza al riguardo e sa bene che, per farsi trovare pronto all'azione, non sono ammesse leggerezze da questo punto di vista.

Ewan McGregor, insomma, dovrà farsi trovare in perfetta forma al suo appuntamento con il ritorno nei panni del personaggio di Star Wars: dall'ultima volta sono passati ben 15 anni e, chissà, in tutto questo tempo l'attore potrebbe aver ceduto alla pigrizia!

Niente paura: il nostro Ewan è in formissima e si sta allenando duramente per presentarsi sul set in condizioni perfette, come dimostra la foto postata dal suo preparatore Tony Shorton. "Sembra che questo ragazzo scozzese stia cominciando a mettersi in forma. Non ha saltato un solo giorno ed ha seguito perfettamente la dieta. La foto è del 16esimo giorno" ha scritto Shorton su Instagram, mostrandoci un McGregor effettivamente in forma smagliante.

Che aspettative avete per il nuovo show Disney+? Diteci la vostra nei commenti! Proprio Ewan McGregor, intanto, ha recentemente parlato dell'avvio delle riprese di Obi-Wan Kenobi; l'attore ha inoltre confermato che Jon Favreau non sarà coinvolto in Obi-Wan Kenobi.