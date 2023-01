Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor spera ancora in una Stagione 2: 'Mi piacerebbe rifarlo'

Nonostante il suo arco narrativo sia praticamente concluso, Ewan McGregor spera ancora di tornare a interpretare Obi-Wan Kenobi in una possibile seconda stagione della serie Star Wars che ha fatto il suo esordio su Disney+ nel maggio 2022. L'attore ha apprezzato il fatto di poter tornare nei panni del personaggio e al fianco di Hayden Christensen.

In una recente intervista ai Disney Studio Awards dove ha discusso la possibilità che lo show potesse ricevere dei premi, Ewan McGregor e Hayden Christensen hanno riflettuto sul loro ritorno nel mondo di Star Wars con la miniserie Obi-Wan Kenobi. Alla domanda sulle possibilità che una seconda stagione venga realizzata, McGregor ha ribadito il suo interesse a tornare ancora una volta per una nuova storia, ricordando con affetto il periodo trascorso nella prima e finora unica stagione della serie Disney+.

"Sono stato felicissimo di rifarlo e di lavorare di nuovo con Hayden, e spero che avremo la possibilità di farlo ancora una volta. Ai vecchi tempi, scherzavo dicendo: 'Ci sarà pure una bella storia da raccontare tra Episodio III' e 'IV'. Ma lo pensavo davvero. Ho sempre pensato che ci fosse. Sento che Deborah Chow sia riuscita a trovarla e l'ha assolutamente azzeccata. Ha trovato la storia che volevamo vedere tra l'ultimo film che abbiamo fatto e il primo che è stato fatto nel [1977]... E penso che aggiunga qualcosa alla nostra conoscenza dei personaggi e che sia soddisfacente... per i fan".

Non è la prima volta che McGregor esprime interesse per una potenziale seconda stagione di Obi-Wan Kenobi: poco dopo il finale della prima stagione, infatti, l'attore aveva anche lasciato intendere che Disney e Lucasfilm erano interessate a proseguire la storia avviata. Anche lo sceneggiatore della serie Stuart Beattie si era detto fiducioso sulla possibilità di un rinnovo dello show di Star Wars, ritenendo che ci siano molte altre storie da esplorare nel periodo trascorso da Obi-Wan tra la prima stagione e la sua eventuale apparizione in Star Wars: Episodio IV - Una nuova speranza.

Con l'arrivo di The Mandalorian 3, la Stagione 2 di Andor, The Acolyte e Skeleton Crew, una Stagione 2 di Obi-Wan Kenobi potrebbe non essere tra le priorità della Lucasfilm al momento. Ma mai dire mai...

Nel frattempo, mentre attendiamo un'eventuale conferma ufficiale della seconda stagione, vi lasciamo con la recensione di Obi-Wan Kenobi.