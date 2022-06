Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor spiega: 'Ecco perché Yoda non è ancora comparso'

Quando mancano pochi minuti all'arrivo in streaming del sesto e ultimo episodio di Obi-Wan Kenobi, molti fan si stanno chiedendo perché non sia ancora comparso l'altro grande Maestro Jedi in esilio nella galassia, ovvero il Maestro Yoda. Nel corso di una recente intervista, Ewan McGregor ha provato a rispondere a questa domanda. Ecco cosa ha detto.

Come ricorderanno benissimo i fan di Star Wars, alla fine de La Vendetta dei Sith le strade di Obi-Wan e Yoda si separano, con il primo che si dirige su Tatooine per sorvegliare a distanza Luke Skywalker, mentre il secondo sceglie l'esilio sul sistema Dagobah, rimanendo in totale isolamento fino all'arrivo proprio di Luke Skywalker nel corso degli eventi de L'Impero Colpisce Ancora.

Intervenuto al The Jess Cagle Show, McGregor ha dichiarato a proposito dell'assenza di Yoda dalla miniserie: "Tutto quello che gli resta è prendersi cura di Luke Skywalker. Questo è tutto ciò che gli resta, davvero, e cercare di comunicare con il suo vecchio maestro, Qui-Gon, nella sua vita spirituale. Ma non può raggiungere nessuno dei suoi vecchi maestri. Non può contattare Yoda, non può contattare nessuno dei Jedi sopravvissuti per paura di tradirsi e metterli in pericolo. Se un Jedi usa la Forza in questo periodo, gli Inquisitori lo percepiranno e lo troveranno. Immagino sia come usare il telefono o qualcosa del genere. Se usi la Forza emetterà un rumore metallico in una torre da qualche parte".

Esclusa, probabilmente, una possibile comparsa di Yoda nell'ultimo episodio, rimane da vedere se Liam Neeson comparirà in Obi-Wan Kenobi nuovamente nei panni di Qui-Gon Jinn, il vecchio Maestro Jedi di Obi-Wan, morto alla fine de La Minaccia Fantasma e da tempo rumoreggiato per un possibile ritorno come Fantasma della Forza.

