Obi-Wan Kenobi: Ewan McGregor nel nuovo spot della Volkswagen

Mentre la serie di Obi-Wan Kenobi è vicinissima al suo arrivo, Ewan McGregor ritorna sui nostri schermi con un po' di anticipo nella nuova pubblicità Volkswagen di cui è protagonista insieme agli amati droidi, C-3PO e R2-D2.

"Proprio come l'ID Obi Wan Kenobi. Buzz EV è fuori dal mondo. Obi Wan Kenobi arriverà in streaming il 27 maggio su Disney Plus", ha twittato il profilo ufficiale di Volkswagen, presentando allo stesso tempo il suo prodotto e la nuova serie dell'universo di Star Wars. Potete trovare la clip in fondo all'articolo.

Nel frattempo McGregor si trova nel pieno della promozione del suo show, e in molti gli chiedono cosa possiamo aspettarci. In particolare considerando che la trilogia prequel non ha avuto grande successo quando uscì. L'attore ha proprio parlato di questa tiepida risposta dei fan ai suoi film di Star Wars ai tempi, cercando una spiegazione. "Apparentemente non sono stati ben accolti", ha detto McGregor dei prequel nella recente conferenza stampa. "Non c'erano i social media, non c'era una strada diretta per i fan in quel momento. Gli spettatori erano bambini. Quando uscì il primo film [nel 1977]... Io avevo 6 o 7 anni arrivò in sala. Non dimenticherò mai quella sensazione e il mio rapporto con Star Wars, con tutti i primi tre film originali, e questa è una delle cose folli dell'essere in Star Wars... Quei ragazzi che avevano la mia età, quando sono arrivati ​​i prequel sono cresciuti un po' e ho potuto incontrarli, e ho sentito che alla gente piacevano davvero [i film] e hanno iniziato a capire perché pensavo che alla gente non piacessero quando sono usciti... È bello essere qui".

Ora, mentre aspettiamo l'arrivo di Obi-Wan, non c'è tempo per annoiarsi per i fan del franchise: i piani per il futuro di Star Wars sono infatti in continua evoluzione.