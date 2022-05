Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor terrorizzato dal costume di Darth Vader: 'É spaventoso!'

Obi-Wan Kenobi è prossima all'uscita e come spesso succede in questi casi, i protagonisti della serie Disney+ sono in giro a rilasciare numerose interviste promozionali e tra queste, c'è anche quella di Ewan McGregor il quale, si è detto terrorizzato dal costume di Darth Vader.

Il personaggio interpretato da Hayden Christensen tornerà a farsi strada nella Galassia lontana lontana dopo ben 17 anni di distanza da La Vendetta dei Sith e a quanto pare, esso mantiene integro tutto il suo fascino e anche la sua capacità di incutere timore, nonostante siano trascorsi così tanti anni dalla sua apparizione nel franchise di Star Wars.

"È spaventoso, davvero terrificante", ha detto McGregor sul Darth Vader di Christensen al The One Show di BBC One. "Ho avuto un un mancamento nel vederlo perché, ovviamente, nella trilogia prequel di Star Wars, non ho lavorato con Darth Vader".

Ricordando le prove di una scena tra Obi-Wan e l'ormai completamente corazzato Darth Vader, McGregor ha detto: "Aveva il casco. Nella scena, viene da dietro di me, e ci stavamo preparando e io mi stavo truccando. Hanno urlato "azione" e sono andato sul set, mi sono girato e c'era Vader che veniva verso di me. Giuro, mi è venuto un colpo. Paura assoluta, paura vera. Non avevo mai provato tanto terrore recitando".

L'appuntamento con Obi-Wan Kenobi è fissato per il prossimo 25 maggio. Siete impazienti?