Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor tornerà in un nuovo film di Star Wars? Parla Lucasfilm

Dopo aver aperto al proseguimento della saga di Indiana Jones senza Harrison Ford tramite una serie tv per Disney+, la presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy ha proposto il procedimento inverso per Obi-Wan Kenobi, amatissimo personaggi di Star Wars interpretato da Ewan McGregor.

Nel corso di una recente intervista con il podcast Dagobah Dispatch, infatti, la produttrice ha confermato che Obi-Wan Kenobi non tornerà con una stagione 2 su Disney+, ma che ciò non vuol dire che il maestro Jedi sparirà dalla saga: "Ho sempre un forte sentimento di esitazione quando c'è da dire di 'no' a nuove avventure per Obi-Wan Kenobi", ha detto la Kennedy. "Perché forse finiremo per creare per lui una storia che verrà incorporata in alcune delle altre storie che stiamo realizzando al momento, oppure un film per il grande schermo, ma chi lo sa? Quello che posso dire in questo momento è che abbiamo sempre considerato la serie tv di Obi-Wan Kenobi come una serie limitata stand-alone, quindi non abbiamo piani per una seconda stagione."

In Obi-Wan Kenobi, ora disponibile su Disney+, Ewan McGregor ha ripreso il ruolo del Maestro Jedi, che aveva interpretato nella trilogia dei film prequel di Star Wars, insieme al co-protagonista Hayden Christensen nei panni di Anakin Skywalker: è stata la prima volta che la coppia è tornata sullo schermo insieme in live-action dal 2005, anno di uscita del film La vendetta dei Sith. La serie è ambientata 10 anni dopo gli eventi di quel film, con Obi-Wan che vigila su Luke Skywalker a Tatooine prima di essere inviato in missione per salvare una giovane Leia rapita.

