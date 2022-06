Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor tornerà a interpretarlo? La risposta dell'attore

Quando siamo arrivati ormai al quinto episodio, la corsa della serie su Obi-Wan sta per concludersi, e mentre tutti si chiedono se sia in cantiere una seconda stagione, Ewan McGregor si esprime sul futuro del suo personaggio.

L'attore ha parlato nel corso di un'intervista a Radio Times, dove non ha fatto segreto della sua volontà di tornare nei panni del Maestro Jedi. "Spero che non sia l'ultima volta che lo interpreto" ha detto subito McGregor. "Mi sono divertito così tanto a interpretarlo, sono sicuro che potremmo pensare a qualche altra storia prima che mi trasformi in Alec Guinness, no?"

Già in passato l'attore aveva parlato di un possibile ritorno. Recentemente ha infatti discusso della possibilità di portare sui nostri schermi una seconda stagione di Obi-Wan Kenobi, sottolineando che ci sarebbero sicuramente altre storie del Maestro Jedi da esplorare tra gli eventi degli Episodi III e IV di Star Wars. Dunque anche se Obi-Wan Kenobi è stata presentata come una serie limitata, sembra che potremmo avere qualcosa in più. La voglia all'attore sicuramente non manca. E neanche al suo collega Hayden Christensen, che ha ammesso che "sarebbe stato aperto" ad apparire in una seconda stagione di Obi-Wan Kenobi, dopo aver affermato che sarebbe stato interessato a riprendere il ruolo di Darth Vader per una sua serie spin-off.

E voi, vorreste rivedere gli attori nei panni di Obi-Wan e Darth Vader? Fatecelo sapere nei commenti!