Obi-Wan Kenobi: Ewan McGregor usa la Forza anche nella vita di tutti i giorni!

Mancano due mesi esatti all'arrivo in streaming di Obi-Wan Kenobi, così è normale che la campagna promozionale attorno alla nuova miniserie Star Wars si stia intensificando di giorno in giorno. Ebbene, durante una recente intervista, Ewan McGregor, ha rivelato che spesso ha finto di usare i poteri della Forza Jedi del suo personaggio in pubblico.

Mentre veniva intervistato da Entertainment Weekly, a McGregor è stato chiesto se avesse mai tentato di usare qualcuno dei poteri Jedi della sua famosa controparte anche nella vita reale. McGregor ha ammesso che, in effetti, ha fatto finta di usare i poteri della Forza per spostare cose in situazioni normali di tutti i giorni mentre era in pubblico.

L'attore ha dichiarato infatti: "Lo faccio con le porte!" mentre mostrava la mossa delle dita che il suo personaggio Kenobi ha usato nei precedenti film di Star Wars. "Mi piace farlo con le porte automatiche solo per il mio divertimento". McGregor ha continuato dicendo: "Faccio sempre una piccola mossa Jedi per le porte e occasionalmente sono stato beccato a farla. Sapete, come al supermercato o qualcosa del genere, quando sto portando fuori il carrello e faccio una piccola...", e qui McGregor fa di nuovo la mossa Jedi preferita dai fan.

"È sempre e solo per il mio divertimento, perché mi fa ridere, ma a volte sono stato sorpreso a farlo, ed è un po' imbarazzante, ma è difficile non farlo, vero? È divertente. Se il momento è giusto, ci si sente molto potenti".

L'attore sarà il protagonista dell'attesissima serie Disney+, Obi-Wan Kenobi, che debutterà sul servizio di streaming il 25 maggio 2022. Per McGregor è la prima volta in 17 anni che torna nell'universo di Star Wars, dall'uscita di Star Wars: La Vendetta dei Sith nel 2005.

