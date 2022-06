Obi-Wan Kenobi, alcuni fan accusano Disney per aver difeso Moses Ingram e non Gina Carano

Alcuni fan di Star Wars sembrano aver trovato dei paralleli tra la denuncia degli insulti razzisti sul web contro Moses Ingram, apparsa nella serie Obi-Wan Kenobi nei panni dell'Inquisitrice Reva, e il licenziamento di Gina Carano dal cast di The Mandalorian.

Di recente, infatti, Moses Ingram ha rivelato di aver ricevuto insulti razzisti e messaggi d'odio dopo il suo debutto nella nuova serie Star Wars: "Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a Moses Ingram nella famiglia di Star Wars ed emozionati per lo svolgersi della storia di Reva", recita un tweet della pagina ufficiale di Star Wars in supporto all'attrice. "Se qualcuno intende farla sentire in qualche modo sgradita, abbiamo solo una cosa da dire: vi resisteremo. Ci sono più di 20 milioni di specie senzienti nella galassia di Star Wars, non scegliete di essere razzisti".

Anche Ewan McGregor è intervenuto in sua difesa: con un videomessaggio pubblicato sul canale ufficiale di Star Wars l'attore ha dichiarato che "quello che sta succedendo mi ha fatto venire la nausea" e a nome di tutta la famiglia di Star Wars ha espresso il suo sostegno alla collega: "Chiunque la sta attaccando in questo momento per me non è un vero fan della saga. Non c'è posto per il razzismo in questo mondo".

In rete, tra i fan della celebre saga fantascientifica si è scatenato il dibattito: alcuni utenti infatti hanno evidenziato una disparità di trattamento tra questo caso e ciò che è accaduto in seguito al licenziamento di Gina Carano dal cast di The Mandalorian, accusata di sostenere e condividere teorie complottistiche e opinioni controverse.

In particolare, alcuni utenti hanno fatto notare che anche la Carano allora aveva ricevuto una valanga di insulti e messaggi d'odio sui social, alcuni dei quali sono raccolti nel tweet riportato a fine articolo: i supporter dell'attrice, dunque, stanno accusando Disney di aver messo in pratica un doppio standard. Altri utenti invece sostengono che le due situazioni non possano essere messe a confronto, come nell'esempio riportato nel secondo tweet a fine articolo. E voi, che ne pensate?

In ogni caso, al di là delle polemiche che imperversano nel fandom, Obi-Wan Kenobi si aggiudica la premiere più vista di sempre sulla piattaforma streaming Disney+ con il ritorno dell'iconico maestro Jedi, un vero trionfo per Disney e per il franchise!