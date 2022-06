Obi-Wan Kenobi: fan in estasi per il ritorno di QUEL personaggio nell'episodio 5!

Al di là del clamoroso errore nel doppiaggio di Obi-Wan Kenobi, il quinto episodio della miniserie Star Wars ha riservato ai fan della galassia lontana lontana anche un ritorno molto gradito che ha commosso e sorpreso un po' tutti. Un personaggio davvero importante della trilogia prequel che certamente non poteva mancare all'appello.

Chi ha già visto l'episodio 5 di Obi-Wan Kenobi non deve più preoccuparsi del rischio spoiler: la puntata comincia direttamente con un flashback ambientato nel periodo di Star Wars: Episodio II - L'attacco dei cloni, in cui rivediamo finalmente in scena Hayden Christensen nei panni di un giovane Anakin Skywalker. La scena in questione è concepita per mostrare il temperamento incauto e arrogante del giovane padawan, che sarà tra le cause della sua rovina.

Il flashback, secondo quanto apprendiamo, è un momento rievocato sia dal vecchio Kenobi che da Darth Vader stesso, che sta ancora cercando di uccidere l'Anakin che è rimasto in lui. Prima di questo lungo flashback che vediamo distribuito per tutta la puntata, avevamo già visto il volto di Christensen prima nella capsula rigenerante e dopo tramite un'allucinazione dello stesso Obi-Wan nel corso del terzo episodio.

A proposito del conflitto tra Vader e Anakin, Christensen in una recente intervista aveva dichiarato: "Anakin è come una linea guida e sottotraccia in Darth Vader. Sta facendo del suo meglio per uccidere quel lato di lui, ma dev'esserci sempre un po' di Anakin dentro di lui e ciò emerge, ed è un po' una parte del divertimento. Penso sempre al lato del carattere di Anakin".

L'attore ha quindi proseguito: "Questa è la prima volta che vediamo Vader cronologicamente così vicino ad Anakin Skywalker, quindi ci sono alcuni dettagli di Anakin in lui. Ma stiamo cercando di rimanere fedeli a ciò che sappiamo e amiamo di questo personaggio e assicurarci di onorarlo in modo che possa rimanere fedele alla continuity".

