Obi-Wan Kenobi: fan impazziti per il rapporto tra il Jedi e QUEL giovanissimo personaggio

Al termine dei primi due episodi di Obi-Wan Kenobi sono molte le cose che rimangono in mente, così come quelle che hanno provocato una sincera commozione negli spettatori; prima di tutto, la performance attoriale di Ewan McGregor capace di ricostruire un protagonista ormai disilluso e completamente piegato dagli eventi di 10 anni prima.

Il nuovo mondo di Obi-Wan sembra senza alcuna speranza, tuttavia questa arriva nella forma di una giovanissima Leia Organa, che l'ex-Maestro Jedi è incaricato di rintracciare dopo l'improvviso rapimento e la richiesta d'aiuto del padre, vecchio amico del Jedi. Vivien Lyra Blair fa un lavoro spaventosamente ottimo nel mostrarci una versione infantile dell'iconico personaggio di Carrie Fisher di Star Wars, mostrando la sua natura testarda e allo stesso tempo sorprendentemente perspicace su ciò che le persone pensano realmente.

Anche a detta dei fan, uno dei momenti migliori dello show finora è stato quello in cui Obi-Wan ha confessato che la sua natura schietta gli ricordava qualcuno che conosceva. Se in un primo momento lo spettatore è portato a pensare che si tratti di Anakin, Kenobi d'un tratto afferma: "era una grande leader", rivelando che sta parlando di sua madre Padme Amidala. Come dimostrano i tweet che vi alleghiamo in calce a questa news, i fan hanno adorato la chimica tra la giovanissima Leia e Obi-Wan (che ormai si fa chiamare Ben Kenobi).

Obi-Wan Kenobi comincia 10 anni dopo i drammatici eventi de La vendetta dei Sith, dove Obi-Wan Kenobi ha affrontato la sua più grande sconfitta: la caduta e la corruzione del suo migliore amico e apprendista Jedi, Anakin Skywalker, passato al lato oscuro come il malvagio Signore dei Sith Darth Vader.

