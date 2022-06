Obi-Wan Kenobi: i fan non vedevano l'ora di sentire Ewan McGregor dire QUELLA battuta

A 48 ore dalla diffusione in streaming del finale di Obi-Wan Kenobi, i fan sono a dir poco entusiasti che un celebre momento che contraddistingue il personaggio principale e che ha ottenuto un grandissimo successo grazie alla propagazione di svariati meme su internet e i social network sia stato ripetuto alla fine della miniserie con Ewan McGregor.

La battuta più semplice ma forse più conosciuta di Obi-Wan Kenobi è tornata nel finale della miniserie Star Wars e questo ha reso felici molti fan della saga.

"Hello There" (nel doppiaggio tradotta con "Salve tu", nello stesso modo in cui era stata tradotta per Alec Guinness nel primo Star Wars del 1977), sono le parole che Kenobi pronuncia opportunamente quando incontra il giovane Luke Skywalker per la prima volta dalla sua infanzia, rimando alla prima battuta pronunciata dal personaggio quando venne introdotto nel 1977 in Star Wars: Una Nuova Speranza. Gli utenti di Twitter stanno reagendo di conseguenza. "L'ha detto!", hanno esclamato gli utenti @JED1KN1GHT e @hqndmaidens. "L'ha detto, ha detto davvero Hello There di nuovo", ha twittato @giselleb1234.

Il Ben Kenobi di Alec Guinness disse per la prima volta queste parole a R2-D2 dopo aver incontrato il droide e un Luke Skywalker privo di sensi nel deserto di Tatooine in Una Nuova Speranza. Oltre a essere le prime parole pronunciate dal personaggio sullo schermo, la battuta non ebbe alcun significato fino a quasi 30 anni dopo, in Star Wars: La Vendetta dei Sith del 2005, quando il Kenobi di Ewan McGregor pronunciò con sicurezza le stesse parole al leader dell'esercito separatista, il generale Grievous, in omaggio alla battuta originale di Guinness nel primo film (tradotta però in italiano diversamente, con "Salve a tutti").

Per maggiori approfondimenti, scoprite perché Kenobi non uccide Vader nel finale della serie.