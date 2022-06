Obi-Wan Kenobi, fan pazzi di Reva: il personaggio di Moses Ingram in trend su Twitter

Mentre Obi-Wan Kenobi si appresta a debuttare al cinema il pubblico sembra essersi innamorato a dir poco di Reva, il personaggio interpretato da Moses Ingram che ha fatto il suo debbutto in live-action nella Galassia lontana lontana.

Nell'ultimo episodio di Obi-Wan Kenobi sono state rivelate le sue intenzioni e come molti fan sospettavano, era la giovane vista all'inizio dello show, quindi la sua ricerca per trovare Obi-Wan e diventare il Grande Inquisitore era tutta una montatura per avvicinarsi a Vader in modo che potesse ucciderlo lei stessa.

Sui social quindi, sono stati in molti ad elogiare questo personaggio e il suo arco narrativo e in brevissimo tempo Reva è finita in trend su Twitter diventando uno dei principali argomenti di discussione. Lo stesso Hayden Christensen ha elogiato Moses Ingram dopo gli odiosi commenti di cui è stata vittima nelle scorse settimane.

A proposito della collega l'interprete di Darth Vader ha detto: "La prima volta che ho visto i primi due episodi, sono rimasta sbalordito dalla sua interpretazione e ho pensato che le sottigliezze e le sfumature che ha portato a questo personaggio fossero davvero impressionanti. Penso che abbia fatto un ottimo lavoro e penso che Reva sia un personaggio davvero importante e ben presto le persone se ne renderanno conto".

