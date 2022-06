Obi-Wan Kenobi, alcuni fan preferiscono l'Anakin di Clone Wars alla versione live-action

I fan del sempre più vasto franchise di Star Wars sembrano preferire la versione animata di Anakin Skywalker della serie The Clone Wars rispetto alla versione live-action dei film e della serie tv Obi-Wan Kenobi, che si è da poco conclusa su Disney+.

Se alcuni fan vorrebbero che il ritorno di Hayden Christensen fosse permanente, per altri è preferibile la versione animata di Anakin apparsa nelle 7 stagioni di Star Wars: The Clone Wars, serie tv che si colloca tra i film prequel L'attacco dei cloni e La vendetta dei Sith e che racconta i conflitti tra Repubblica Galattica e separatisti.

La discussione è nata nel subreddit dedicato a Star Wars, con il post dell'utente Nahim33 che ha posto il quesito: "So che si tratta dello stesso personaggio, ma sono l'unico a preferire l'Anakin di Clone Wars a quello dei film?". Un Anakin che non sarebbe solo generalmente più piacevole, ma anche più complesso e maturo, secondo gli utenti che hanno risposto concordando con l'opinione iniziale.

Un'altra motivazione citata a sostegno di questa tesi è anche il tempo che viene dedicato al personaggio e al suo sviluppo: nella serie animata The Clone Wars il personaggio di Anakin ricorre per 7 stagioni, mentre nella versione live-action ha avuto solo due film (esclusi quelli in cui è ancora bambino), oltre alla recente serie Obi-Wan Kenobi. Nessuno degli utenti intervenuti nella discussione ha in qualche modo incolpato Hayden Christensen, anzi in molti hanno difeso l'attore e la sua interpretazione.

Nel frattempo, la serie Disney+ su Obi-Wan Kenobi si è appena conclusa: nata come miniserie in 6 episodi, lo show con Ewan McGregor potrebbe avere una seconda stagione a grande richiesta dei fan. Ecco le dichiarazioni di Kathleen Kennedy sulla possibile stagione 2 di Obi-Wan Kenobi.