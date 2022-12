Obi-Wan Kenobi: i fan contro QUELLA scena d'azione della serie Star Wars

Come ben sapete, quest'anno Ewan McGregor è tornato nell'universo di Star Wars per la serie tv di Disney Plus dedicata ad Obi-Wan Kenobi. Purtroppo però, lo show non è stato ben accolto dagli spettatori ed è stato più volte criticato, come successo nuovamente anche nelle ultime ore.

Infatti, in un recente post su Reddit sono finite al centro dell'attenzione diverse scene viste nella serie, ma in particolare a far parlare di sé è stata quella incentrata sulla fuga della giovane Leia, che a detta di molti è stata davvero mal diretta.

Diversi fan danno la colpa alla showrunner Deborah Chow, mentre altri all'eccessivo utilizzo della tecnologia, con gli attori costretti a muoversi all'interno di spazi più limitati rispetto a quelli reali. Cosa non accaduta per Andor, l'ultimo show di Star Wars ad arrivare su Disney Plus, girato prevalentemente in location. Potete dare uno sguardo alla discussione in calce alla notizia.

Oltre a Ewan McGregor nei panni del Maestro Jedi, il cast di Obi-Wan Kenobi è composto da Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell e Benny Safdie.

E voi siete d'accordo con i fan in merito alla scena di Leia? Diteci la vostra qui sotto nei commenti!