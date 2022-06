Obi-Wan Kenobi: un fan della serie Star Wars include il Fantasma di Forza di Jar Jar Binks

Una nuova modifica fatta dai fan di Obi-Wan Kenobi ha immaginato in modo esilarante Jar Jar Binks come un fantasma della Forza alla fine del sesto episodio. Il fan in questione ha sostituito infatti l'odiosissimo personaggio della trilogia prequel di Star Wars al posto del clamoroso cameo alla fine di Obi-Wan Kenobi, suscitando l'ironia del web.

Un nuovo montaggio di Jesse McLaren su Twitter, tuttavia, adatta i momenti finali di Obi-Wan Kenobi in modo che siano molto meno commoventi e molto più divertenti. Il video immagina Jar Jar Binks (Ahmed Best) come un fantasma della Forza al posto di quello di Qui-Gon Jinn. Il divisivo personaggio della trilogia prequel saluta Obi-Wan dicendo "Ex-squeeze me. Me tornato!" prima di attraversare le dune insieme a lui e di calpestare apparentemente una sostanza sgradevole. Potete visualizzare il fan edit nel post in calce a questa news.

Il pubblico ha quasi universalmente odiato Jar Jar Binks al momento della sua introduzione ne La minaccia fantasma ma, come molti aspetti della trilogia prequel di Star Wars di George Lucas, le opinioni sul personaggio si sono poi ammorbidite. Il montaggio prende dialoghi e filmati dal primo film prequel di Lucas e li inserisce sorprendentemente bene nel contesto di Obi-Wan Kenobi, soprattutto perché Obi-Wan e Jar Jar erano in rapporti amichevoli quando hanno condiviso lo schermo per l'ultima volta.

Anche se la versione montata della scena è ovviamente meno emotivamente risonante di quella che gli spettatori hanno visto nel finale della serie, c'è qualcosa di stranamente commovente nel vedere Obi-Wan e Jar Jar di nuovo riuniti.

Chissà se avremo modo di rivedere un giorno il personaggio di Jar Jar nuovamente in un progetto di Star Wars, casomai nella rumoreggiata Stagione 2 di Obi-Wan Kenobi?