Obi-Wan Kenobi, un fan trasforma la serie di Star Wars in un film di due ore

Come confermato in queste settimane, la serie tv di Star Wars Obi Wan Kenobi era nata inizialmente come un film, successivamente riadattato a miniserie per Disney Plus dopo l'insuccesso del film spin-off Solo: A Star Wars Story, ma adesso un fan ha provato a rimediare.

Armandosi di pazienza e sfoggiando tutte le proprie abilità nel montaggio, lo scrittore e regista Kai Patterson ha rimontato i sei episodi della serie di Obi Wan Kenobi in un unico film di due ore. Come spiega l'artista: “Lo show di Obi-Wan, secondo me, ha sofferto di alcune lungaggini che sarebbero state facilmente risolvibili con maggior cura in fase di sceneggiatura e di montaggio: spesso il ritmo era imbarazzante, intere scene alla fine non sono servite a nulla, dialoghi molto sciocchi e scelte di regia discutibili... quindi ho deciso di prendere in mano la situazione e cambiare ciò che potevo".

Il risultato, se siete curiosi, è disponibile nel link del suo sito ufficiale, che trovate in calce all'articolo. Cosa ne pensate? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Ricordiamo che secondo le indiscrezioni Obi Wan Kenobi dovrebbe tornare per una seconda stagione, con alcuni insider che hanno addirittura riportato che l'episodio finale avrebbe subito delle modifiche per 'allargare' la storia e permetterle di proseguire in una serie di prossime puntate. Al momento non ci sono state dichiarazioni ufficiali da parte di Lucasfilm, dunque rimanete sintonizzati per tutti gli aggiornamenti sul futuro della saga.