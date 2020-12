Obi-Wan Kenobi, la figlia di Hayden Christensen non sa che suo padre è Darth Vader

La notizia che ha infiammato i fan di Star Wars negli ultimi giorni è quella del ritorno di Hayden Christensen nel ruolo di Darth Vader, nella prossima serie su Obi-Wan Kenobi, prossimamente in streaming su Disney+. Tutto questo entusiasmo, però, a quanto pare non è condiviso dalla figlia di sei anni dell'attore e della ex compagna Rachel Bilson.

La piccola, a dirla tutta, non conosce affatto questo aspetto della vita e della carriera di suo padre. Lo ha rivelato la stessa Rachel Bilson in una recente intervista con US Weekly.

"Per fortuna, non è consapevole del fatto che suo padre sia uno dei più grandi villain di tutti i tempi" ha raccontato l'attrice. "Quando arriverà il momento, non oso pensare a come andrà a scuola, perché probabilmente nessuno vorrà scherzare con lei!"

Rachel Bilson ha poi spiegato che la figlia sta iniziando solo ora a rendersi conto di cosa fanno per vivere i suoi genitori. "Vedi, ho dovuto registrare un provino, quindi è piuttosto consapevole di ciò che facciamo. Ed è consapevole che ci sono degli attori nei suoi show preferiti e cose del genere, per cui comincia un po' a comprendere, ma non credo totalmente."

Hayden Christensen, dal canto suo, ha recentemente parlato a StarWars.com della nuova serie su Obi-Wan Kenobi. "Naturalmente, Anakin e Obi-Wan non erano in ottimi rapporti quando li abbiamo visti l'ultima volta... Sarà interessante vedere cosa ha in serbo per noi una regista come Deborah Chow. E non vedo l'ora di lavorare di nuovo con Ewan: è bello essere tornati."

