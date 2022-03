Obi-Wan Kenobi, che fine ha fatto il film stand-alone? Ecco perché è diventato una serie!

Con il continuo espandersi dell'universo di Star Wars era solo questione di tempo prima che anche Obi-Wan tornasse a dire la sua: il personaggio di Ewan McGregor è tutt'oggi un vero e proprio beniamino dei fan, per cui abbandonarlo su Tatooine senza più richiamarlo alle armi sarebbe stato un imperdonabile spreco.

Spreco che, come dimostra il primo trailer ufficiale di Obi-Wan Kenobi rilasciato questa settimana, è stato saggiamente evitato: resta, però, la curiosità di sapere cos'abbia spinto Disney e Lucasfilm a preferire la serialità televisiva al grande schermo per riportare in scena un personaggio tanto amato e fondamentale per la saga.

Qualche anno fa, infatti, le voci circa un film su Obi-Wan si fecero sempre più insistenti, con lo stesso Ewan McGregor immediatamente dettosi disposto a tornare nei panni del maestro jedi: il progetto non fu però mai ufficializzato, rimanendo nel limbo dei forse fino all'annuncio della serie TV che esordirà a maggio su Disney+.

Una decisione che non è mai stata effettivamente spiegata dai diretti interessati, ma che può facilmente essere ricondotta a due fattori: lo scarso successo dei film spin-off (nonostante le ottime recensioni ricevute da Rogue One: A Star Wars Story) e gli ottimi risultati ottenuti invece dal comparto televisivo, con The Mandalorian che per primo ha permesso ai fan di approcciare ad un modo completamente nuovo di vivere il franchise.

È molto probabile, dunque, che la piega presa dagli eventi abbia spinto Disney a ritenere il piccolo schermo il mezzo più adatto per regalarci il tanto atteso ritorno in scena di Obi-Wan. E voi, siete contenti così o avreste preferito un film? Fatecelo sapere nei commenti! Per tutto il resto, ci si vede a maggio su Disney+.